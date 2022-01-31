Водночас у міністерстві оборони США роблять все можливе, аби ділитися інформацією з українськими колегами. Про це 30 січня сказав речник відомства Джон Кірбі.

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Вони (Росія – 24 канал) продовжують нарощувати сили біля кордону з Україною. Ми бачимо це навіть цими вихідними,

– сказав він.

Проте, за його словами, Сполученим Штатам невідомі остаточні наміри Кремля стосовно України. Джон Кірбі також додав, що у Путіна є "багато варіантів і він може реалізувати деякі з них".

Росія стягує війська до кордонів України

Стягування російських військ до кордонів з Україною триває з жовтня 2021 року.

З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.

У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова протистояти Росії: коротко

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

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