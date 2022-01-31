Водночас у міністерстві оборони США роблять все можливе, аби ділитися інформацією з українськими колегами. Про це 30 січня сказав речник відомства Джон Кірбі.
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Вони (Росія – 24 канал) продовжують нарощувати сили біля кордону з Україною. Ми бачимо це навіть цими вихідними,
– сказав він.
Проте, за його словами, Сполученим Штатам невідомі остаточні наміри Кремля стосовно України. Джон Кірбі також додав, що у Путіна є "багато варіантів і він може реалізувати деякі з них".
Росія стягує війська до кордонів України
Стягування російських військ до кордонів з Україною триває з жовтня 2021 року.
- З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.
- У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.
Україна готова протистояти Росії: коротко
- Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
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