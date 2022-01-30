Якими будуть превентивні санкції

Про обмеження на випередження агресії розповів глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес. Про це у твітері заявив журналіст CNN Джош Рогіна.

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Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила,
– мовиться у повідомленні.

Водночас "руйнівні" санкції введуть у разі, якщо Кремль наважитися на вторгнення.

Наразі розробку законопроєкту про превентивні санкції вже майже завершили. Переговори між республіканцями і демократами перебувають на завершальній стадії.

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Повний текст публікації Джоша Рогіна у твітері:

Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила. Сенатор Менендес розповів Дані Баш з CNN, що двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії майже завершено.