Якими будуть превентивні санкції
Про обмеження на випередження агресії розповів глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес. Про це у твітері заявив журналіст CNN Джош Рогіна.
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Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила,
– мовиться у повідомленні.
Водночас "руйнівні" санкції введуть у разі, якщо Кремль наважитися на вторгнення.
Наразі розробку законопроєкту про превентивні санкції вже майже завершили. Переговори між республіканцями і демократами перебувають на завершальній стадії.
Якими будуть обмеження США проти Росії у разі ескалації
- Президент США Джо Байден пригрозив Кремлю, що агресія проти України стане для нього "економічною катастрофою".
- Зокрема, Вашингтон може заборонити проводити російським банкам будь-які операції з доларом.
- Водночас ЗМІ пишуть, що Білий дім нібито не хоче відключати Росію від SWIFT або вводити заборону на експорт нафти та газу.
- Наразі відомо, що майбутні обмеження США проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.
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Повний текст публікації Джоша Рогіна у твітері:
Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила. Сенатор Менендес розповів Дані Баш з CNN, що двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії майже завершено.