Як минула акція на Кіпрі
Мітинг організувало "Товариство українсько-кіпрської служби". Небайдужі зібралися об 11:30 на набережній Молос у Лімасолі.
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Привертаємо увагу влади Кіпру і всіх, хто проживає на острові, до ситуації, яка склалась на міжнародній арені навколо Європи та України, зокрема на неприпустиму агресію та погрози зі сторони Росії всьому цивілізованому світові,
– наголосили організатори.
На акцію мешканці Кіпру принесли з собою українські прапори, а також плакати. Навіть на собаку, який прийшов з господарями на мітинг, одягли блакитно жовтий шарфик.
На набережній зібралися люди різного віку – молодь, діти та літні люди. У руках вони тримали плакат з написом "Путін, руки геть від України". Позаду висів великий банер зі словами "Будь з Україною" англійською мовою. До речі, плакат від руки розписали учасники акції словами:
- "Слава Україні!",
- "Україна понад усе",
- "Все буде Україна",
- "Моя кохана Україно, бережи себе" тощо.
На Кіпрі люди вийшли на акцію, щоб підтримати Україну / Фото 24 каналу надали учасники акції
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