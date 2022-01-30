Як минула акція на Кіпрі

Мітинг організувало "Товариство українсько-кіпрської служби". Небайдужі зібралися об 11:30 на набережній Молос у Лімасолі.

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Привертаємо увагу влади Кіпру і всіх, хто проживає на острові, до ситуації, яка склалась на міжнародній арені навколо Європи та України, зокрема на неприпустиму агресію та погрози зі сторони Росії всьому цивілізованому світові,

– наголосили організатори.

На акцію мешканці Кіпру принесли з собою українські прапори, а також плакати. Навіть на собаку, який прийшов з господарями на мітинг, одягли блакитно жовтий шарфик.

На набережній зібралися люди різного віку – молодь, діти та літні люди. У руках вони тримали плакат з написом "Путін, руки геть від України". Позаду висів великий банер зі словами "Будь з Україною" англійською мовою. До речі, плакат від руки розписали учасники акції словами:

"Слава Україні!",

"Україна понад усе",

"Все буде Україна",

"Моя кохана Україно, бережи себе" тощо.

На Кіпрі люди вийшли на акцію, щоб підтримати Україну / Фото 24 каналу надали учасники акції

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