Как прошла акция на Кипре
Митинг организовало "Общество украинско-кипрской службы". Неравнодушные собрались в 11:30 на набережной Молос в Лимассоле.
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Привлекаем внимание власти Кипра и всех, кто проживает на острове, к ситуации, которая сложилась на международной арене вокруг Европы и Украины, в частности на недопустимую агрессию и угрозы со стороны России всему цивилизованному миру,
– подчеркнули организаторы.
На акцию жители Кипра принесли с собой украинские флаги, а также плакаты. Даже на собаку, пришедшую с хозяевами на митинг, надели голубовато желтый шарфик.
На набережной собрались люди разного возраста – молодежь, дети и пожилые люди. В руках они держали плакат с надписью "Путин, руки прочь от Украины". Позади висел большой баннер со словами "Будь с Украиной" на английском языке. Кстати, плакат от руки расписали участники акции словами:
- "Слава Україні!",
- "Україна понад усе",
- "Все буде Україна",
- "Моя кохана Україно, бережи себе" тощо.
На Кипре люди вышли на акцию, чтобы поддержать Украину / Фото 24 канала предоставили участники акции
Последние новости о возможной эскалации:
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- В Дании заявили, что могут оказать Украине военную помощь, если Россия пойдет в наступление.
- В Кремле традиционно отвергают угрозу вторжения. Мол, война им не нужна и "они ее не хотят".
- По данным западных СМИ, Владимир Путин действительно готовил нападение на Украину. Но президент страны-агрессора недооценил негативные последствия такого шага для России.
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