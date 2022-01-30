Как прошла акция на Кипре

Митинг организовало "Общество украинско-кипрской службы". Неравнодушные собрались в 11:30 на набережной Молос в Лимассоле.

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Привлекаем внимание власти Кипра и всех, кто проживает на острове, к ситуации, которая сложилась на международной арене вокруг Европы и Украины, в частности на недопустимую агрессию и угрозы со стороны России всему цивилизованному миру,

– подчеркнули организаторы.

На акцию жители Кипра принесли с собой украинские флаги, а также плакаты. Даже на собаку, пришедшую с хозяевами на митинг, надели голубовато желтый шарфик.

На набережной собрались люди разного возраста – молодежь, дети и пожилые люди. В руках они держали плакат с надписью "Путин, руки прочь от Украины". Позади висел большой баннер со словами "Будь с Украиной" на английском языке. Кстати, плакат от руки расписали участники акции словами:

"Слава Україні!",

"Україна понад усе",

"Все буде Україна",

"Моя кохана Україно, бережи себе" тощо.

На Кипре люди вышли на акцию, чтобы поддержать Украину / Фото 24 канала предоставили участники акции

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