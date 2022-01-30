Коллективная оборона не распространяется на партнеров, – Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что Альянс "делает много вещей", чтобы помочь Украине противостоять России. Речь идет об усилении возможностей Вооруженных сил для защиты.

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Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена распространяется только на страны, входящие в НАТО, а не являются близкими партнерами блока,

– пояснил политик.

Он подчеркнул, что НАТО модернизирует системы обороны Украины и предоставляет вооружение. В пример Столтенберг привел передачу Великобританией новейших противотанковых ракетных комплексов.

Также Альянс посылает сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины, Москве грозят санкции.

Генсек подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность". Поэтому страны должны работать над политическим решением.

Что известно о поставках оружия Украине:

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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