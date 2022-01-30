Тогда ситуация могла бы быть совсем другой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сюжете американского канала.

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Кулеба посоветовал Путину не лезть не в свое дело

Дипломат говорил, что никогда не видел Путина в реальности. Его попросили представить, что он сказал, если бы пришлось встретиться.

Не лезь не в свое дело. Заботься о собственных людях. Если сконцентрироваться на предстоящем обновлении вместо тратить миллионы на ведение войн, то Россия могла бы быть лучшей страной для жизни. И тогда у Украины будет меньше головной боли,

– решительно ответил Кулеба.

Кроме того, в сюжете также показали ситуацию в Украине. Авторы побеседовали с военными, побывали на Донбассе и показали кадры скопления российских войск.

Украина противостоит российской агрессии: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Заявления Кулебы о российской агрессии