Министр иностранных дел решительно подчеркнул, что "мы уже многое заплатили, в том числе 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право самим решать собственную судьбу".

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Если кто-то пойдет на уступки относительно Украины за спиной Украины, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и следует ему,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Он также подчеркнул, что не сомневается в преданности США защищать Украину, несмотря на комментарии Джо Байдена, предполагающие, что "незначительное вторжение" российских войск может не привести к жесткой реакции военного альянса НАТО.

Украина не будет платить кровью

Ранее глава МИД отметил, что "мы не воспримем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не нужно чего-то делать для сдерживания России, потому что это недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это именно российские солдаты.

Все эти уроки уже изучены. Мы не будем платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России,

– добавил дипломат.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России возле Украины: что известно

Алексей Резников 25 января заявил, что Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения. Министр подчеркнул: хуже всего, чем можно испортить себе жизнь – паника.

В свою очередь Алексей Данилов подчеркнул, что победа точно будет за нами. Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что украинцы станут бок о бок, чтобы защитить государство.

Давид Арахамия проинформировал, что украинская разведка отчитывается о том, что палатки и мобильные казармы, которые Россия развернула вблизи границ Украины, полупустые.

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