Тоді ситуація могла б бути геть іншою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сюжеті американського каналу.

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Кулеба порадив Путіну не лізти не в свою справу

Дипломат каже, що ніколи не бачив Путіна у реальності. Його попросили уявити, що б він йому сказав, якби довелось зустрітись.

Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якщо сконцентруватись на майбутньому оновленні замість витрачати мільйони на ведення війн, то Росія могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю,

– рішуче відповів Кулеба.

Окрім цього, в сюжеті також показали ситуацію в Україні. Автори поговорили з військовими, побували на Донбасі і показали кадри згромадження російських військ.

Україна протистоїть російській агресії: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Заяви Кулеби про російську агресію