Тоді ситуація могла б бути геть іншою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сюжеті американського каналу.
До теми Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба
Кулеба порадив Путіну не лізти не в свою справу
Дипломат каже, що ніколи не бачив Путіна у реальності. Його попросили уявити, що б він йому сказав, якби довелось зустрітись.
Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якщо сконцентруватись на майбутньому оновленні замість витрачати мільйони на ведення війн, то Росія могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю,
– рішуче відповів Кулеба.
Окрім цього, в сюжеті також показали ситуацію в Україні. Автори поговорили з військовими, побували на Донбасі і показали кадри згромадження російських військ.
Україна протистоїть російській агресії: дивіться відео
Заяви Кулеби про російську агресію
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба дав відповідь Німеччині щодо того, що нібито питання вступу України до НАТО "не на порядку денному". Український міністр пояснював, які б дії зі сторони країни були б позитивним сигналом.
- Як заявляв Кулеба, Росія неминуче прагне дестабілізувати Україну. Втім, малоймовірно, що держава-агресорка наважиться на військову операцію, поки не використає інші варіанти.
- Також очільник МЗС прокоментував попередній варіант відповіді США на вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, Вашингтон врахував позицію України.