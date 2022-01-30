Колективна оборона не поширюється на партнерів, – Столтенберг

Генсек НАТО зауважив, що Альянс "робить багато речей", щоб допомогти Україні протистояти Росії. Мовиться про посилення можливостей Збройних сил для захисту.

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Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну-члена розповсюджується лише на країни, що входять в НАТО, а не є близькими партнерами блоку,

– пояснив політик.

Він підкреслив, що НАТО модернізовує системи оборони України й надає озброєння. У приклад Столтенберг навів передачу Великою Британією новітніх протитанкових ракетних комплексів.

Також Альянс надсилає сигнали Росії, що у випадку застосування збройної агресії проти України, Москві загрожують санкції.

Генсек підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку". Тому країни мають працювати над політичним вирішенням.

Що відомо про постачання зброї Україні:

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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