Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью. По его мнению, страны-союзники должны быть на стороне Украины и оказывать поддержку.

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НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку

Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонного вооружения, то у союзников разные взгляды,

– сказал Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что Великобритания, США и страны Балтии уже снабжают Украину оружием. Украина использует свое право на самооборону.

Снабжение оружия для Украины не представляет угрозы безопасности России

Столтенберг опроверг аргумент Москвы, что поставка оружия Украине, якобы угрожает безопасности России. Последняя располагает самой большой в Европе армией и ядерным оружием.

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Что известно о поставках Украине оружия: последние новости

Немецкое правительство отказалось от поставок Украине вооружения. Глава МИД страны Анналена Бербок пообещала передать 5 тысяч касок.

Тем временем США направили Украине уже четыре борта с военной помощью. В Пентагоне заверили, что на этом не остановятся.

Украина и Великобритания ратифицировали соглашение о вооружении на 1,7 миллиарда стерлингов.

Пообещала предоставить нелетальное оружие и Канада.

Смотрите видео о том, как канадцы пообещали помочь с вооружением украинцам: