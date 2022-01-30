Причину передислокації не називають

Про переміщення військового контингенту розповіла міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вона наголосила на важливості забезпечити захист бійцям.

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Наші збройні сили перемістилися на захід від річки Дніпро. Ми продовжимо вживати запобіжних заходів, необхідних для забезпечення безпеки наших канадських військових,

– сказала міністерка.

Зауважимо, вона не розповіла, чому саме ухвалили рішення про передислокацію.

Міністерка оборони перебуває у Києві

30 січня Ананд прибула з робочим візитом в Україну. В аеропорту її зустрів заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

В Україні канадська політикиня пробуде 2 дні. Тут вона проведе зустріч з очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

Зверніть увагу! Уряд Канади виділить Україні 340 мільйонів доларів негайної підтримки. Ці гроші спрямують й на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025-го.

Канада може надати Україні зброю

Видання CBC повідомило, що через агресію Росії Канада може надати Збройним силам України військову допомогу. Мовиться про стрілецьку зброю та військове спорядження. Однак офіційно канадський уряд цю інформацію не підтвердив.

Водночас прем'єр Джастін Трюдо оголосив пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 мільйонів канадських доларів. Крім того, політик натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

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