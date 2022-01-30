Причину передислокации не называют

О перемещении военного контингента рассказала министр обороны Канады Анита Ананд. Она подчеркнула важность обеспечить защиту бойцам.

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Наши вооруженные силы переместились к западу от реки Днепр. Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских военных,

– сказала министр.

Отметим, она не рассказала, почему именно приняли решение о передислокации.

Министр обороны находится в Киеве

30 января Ананд прибыла с рабочим визитом в Украину. В аэропорту ее встретил заместитель министра обороны Александр Полищук.

В Украине канадский политик пробудет 2 дня. Здесь она проведет встречу с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

Обратите внимание! Правительство Канады выделит Украине 340 миллионов долларов немедленной поддержки. Эти деньги направят на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го.

Канада может предоставить Украине оружие

Издание CBC сообщило, что из-за агрессии России Канада может оказать вооруженным силам Украины военную помощь. Речь идет о стрелковом оружии и военном снаряжении. Однако официально канадское правительство эту информацию не подтвердило.

В то же время премьер Джастин Трюдо объявил предложение кредита Украине объемом до 120 миллионов канадских долларов. Кроме того, политик намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

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