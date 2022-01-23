Про це пишуть ЗМІ з посиланням на власні джерела. Влада Канади наразі ніяк не прокоментувала цю інформацію.

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Підставою стверджувати те, що Канада таки надасть Україні допомогу, стала ще й заява канадського прем'єра Джастіна Трюдо, яку він зробив 21 січня. Тоді він оголосив пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 мільйонів канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

За двома інформованими джерелами, Канада говорить для надсилання в Україну стрілецької зброї, а також захисних жилетів. Ці предмети мають стати частиною пакету як "літнє, таке і не літнє упорядкування".

Зверніть увагу! Рішення щодо пакета допомоги ще не ухвалили. Проте джерела повідомили, що оголошення очікується після віртуального засідання уряду Канади наступного тижня.

Водночас, чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо. Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Зауважимо, що нещодавно США надали Україні 200 мільйонів доларів і летальне озброєння. У посольстві США в Україні зазначили, що це лише перша партія оборонної допомоги від США. Вона включає не лише летальну зброю, але й інші боєприпаси.

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Країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.

Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.

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