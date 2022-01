Держсекретар США Ентоні Блінкен схарактеризував розмову як важливу. Він наголосив, що Штати – віддані дипломатії.

Зауважте Слова треба довести діями: Блінкен запропонував Лаврову відвести війська від кордону з Україною

Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами вжити серйозних заходів з огляду на подальшу російську агресію,

– заявив Блінкен.

Канада вирішила надати допомогу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. Мовиться про 120 мільйонів доларів.

Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. За словами політикині, мовиться про військове обладнання.

За словами Кулеби, його розмова з Жолі підтвердила, що країни:

виступають єдиним дипломатичним фронтом;

разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.

Зауважте! Штати погодили військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Водночас про це офіційно не повідомляли.

