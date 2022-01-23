Держсекретар США Ентоні Блінкен схарактеризував розмову як важливу. Він наголосив, що Штати – віддані дипломатії.
Зауважте Слова треба довести діями: Блінкен запропонував Лаврову відвести війська від кордону з Україною
Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами вжити серйозних заходів з огляду на подальшу російську агресію,
– заявив Блінкен.
Канада вирішила надати допомогу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. Мовиться про 120 мільйонів доларів.
Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою поінформувала про надання Україні озброєння. За словами політикині, мовиться про військове обладнання.
За словами Кулеби, його розмова з Жолі підтвердила, що країни:
- виступають єдиним дипломатичним фронтом;
- разом мобілізують міжнародну підтримку України у складній ситуації.
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Допис Блінкена:
Important discussion with Canadian Foreign Minister
@melaniejoly
about Russia’s unprovoked military buildup on Ukraine’s borders. We remain committed to diplomacy but are ready, in coordination with
@NATO
Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression.