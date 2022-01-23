Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал разговор как важный. Он подчеркнул, что Штаты – преданы дипломатии.
Заметьте Слова надо доказать действиями: Блинкен предложил Лаврову отвести войска от границы с Украиной
Мы по-прежнему привержены дипломатии, но готовы в координации с союзниками НАТО и партнерами принять серьезные меры, учитывая дальнейшую российскую агрессию,
– заявил Блинкен.
Канада решила оказать помощь
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада одобрила решение предоставить Украине финансовую помощь. Речь идет о 120 миллионах долларов.
Жоли на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой проинформировала о предоставлении Украине вооружения. По словам политика, говорится о военное оборудование.
По словам Кулебы, его разговор с Жоли подтвердил, что страны:
- выступают единым дипломатическим фронтом;
- вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.
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Публикация Блинкена:
Important discussion with Canadian Foreign Minister
@melaniejoly
about Russia’s unprovoked military buildup on Ukraine’s borders. We remain committed to diplomacy but are ready, in coordination with
@NATO
Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression.