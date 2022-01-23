Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники. Власти Канады пока никак не прокомментировали данную информацию.

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Основанием утверждать то, что Канада таки окажет Украине помощь, стало еще и заявление канадского премьера Джастина Трюдо, которое он сделал 21 января. Тогда он объявил предложение кредита Украине объемом до 120 миллионов канадских долларов, он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

По информации двумя осведомленных источников, Канада говорит для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты. Эти предметы должны стать частью пакета как "летнее, такое и не летнее обеспечение".

В то же время, пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны, пока неизвестно. Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов для подготовки военных в Украине.

Заметим, что недавно США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. В посольстве США в Украине отметили, что это лишь первая партия военной помощи от США. Она включает не только летальное оружие, но и другие боеприпасы.

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