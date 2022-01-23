Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники. Власти Канады пока никак не прокомментировали данную информацию.

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Основанием утверждать то, что Канада таки окажет Украине помощь, стало еще и заявление канадского премьера Джастина Трюдо, которое он сделал 21 января. Тогда он объявил предложение кредита Украине объемом до 120 миллионов канадских долларов, он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

По информации двумя осведомленных источников, Канада говорит для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты. Эти предметы должны стать частью пакета как "летнее, такое и не летнее обеспечение".

Обратите внимание! Решение по пакету помощи еще не приняли. Однако источники сообщили, что объявление ожидается после виртуального заседания правительства Канады на следующей неделе.

В то же время, пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны, пока неизвестно. Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов для подготовки военных в Украине.

Заметим, что недавно США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. В посольстве США в Украине отметили, что это лишь первая партия военной помощи от США. Она включает не только летальное оружие, но и другие боеприпасы.

Как другие страны поддерживают Украину

Страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

В то же время Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.

Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.

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