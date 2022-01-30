Какими будут превентивные санкции

Об ограничении на опережение агрессии рассказал глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес. Об этом в твиттере заявил журналист CNN Джош Рогина.

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Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее, из-за того, что Россия уже сделала,

– говорится в сообщении.

В то же время "разрушительные" санкции введут в случае, если Кремль решиться на вторжение.

Сейчас разработку законопроекта о превентивных санкций уже почти завершили. Переговоры между республиканцами и демократами находятся на завершающей стадии.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров не ждать на начала войны, а вводить санкции против России немедленно. Ведь потом эти ограничения не будут действовать для защиты Украины, а лишь для того, чтобы сдержать Владимира Путина от продвижения на Запад.

Какими будут ограничения США против России в случае эскалации

Президент США Джо Байден пригрозил Кремлю, что агрессия против Украины станет для него "экономической катастрофой".

В частности, Вашингтон может запретить проводить российским банкам любые операции с долларом.

В то же время СМИ пишут, что Белый дом якобы не хочет отключать Россию от SWIFT или вводить запрет на экспорт нефти и газа.

Сейчас известно, что будущие ограничения США против России будут касаться ключевых секторов экономики.

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Повний текст публікації Джоша Рогіна у твітері:

Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь, через те, що Росія вже зробила. Сенатор Менендес розповів Дані Баш з CNN, що двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії майже завершено.