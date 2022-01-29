Санкции в энергетическом секторе и ограничение доступа к системе SWIFT таки обсуждают. Издание сообщает об этом, ссылаясь на собственные источники.

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У политиков возникают разногласия

Однако эти обсуждения вроде бы лишь периодические. Их ведут между администрацией и банками, поскольку они уточняют, насколько возможно применить это.

Отключение от SWIFT считают самой тяжелой мерой. Она вызывает большие разногласия среди разных политиков.

Санкции против России в случае нападения

Запад чуть ли не ежедневно предупреждает Россию о санкциях, если та решит напасть на Украину.

Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России.

СМИ пишут, что Вашингтон применит санкции, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала. Речь идет об отраслях авиации, морского дела, робототехники и обороны. Однако обычные российские потребители не пострадают.

Президент США Джо Байден отмечал, что в случае нападения Россию ждет "экономическая катастрофа". Предупреждали также о финансовых санкциях банков и отключении России от SWIFT.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ее страна готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России.

Президент Владимир Зеленский считает, что эскалации ждать нельзя, а санкции нужно вводить уже.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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