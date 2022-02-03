Россия стягивает в Беларусь и новейшие виды вооружения. Йенс Столтенберг подчеркнул, что все это происходит на фоне учений ядерных сил России в середине февраля 2022 года.

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Россия продолжает наращивать силу

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военную силу на границах с Украиной. Сейчас там находится более 100 тысяч военных. Количество боевых частей генсек НАТО оценил в 30 тысяч человек.

В течение последних дней мы видели значительное движение российских сил в Беларусь. Это крупнейшее развертывание российских сил там со времен Холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО положительно отреагировал на решение США перебросить дополнительные силы в Россию и Беларусь. В то же время он призвал Россию к переговорам однако Столтенберг уточнил, что нерасширение НАТО Альянс обсуждать не будет.

Угроза вторжения России в Украину: последние новости

На фоне российской угрозы США решили увеличить количество своих военных в Европе, в частности в Польше, Румынии и Германии. В Кремле это назвали "угрозой".

Из-за напряженности между Украиной и Россией лидеры иностранных государств проводят переговоры. В Украину уже приезжали с официальным визитом премьер-министры Нидерландов, Польши и Великобритании. Также в Киев прилетел президент Турции.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц планируют визиты в Москву, чтобы вести переговоры с Путиным.

Россия перебросила зенитные ракетные комплексы С-400 с Дальнего Востока в Беларусь. Их разместили на полигонах под Брестом.

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