Росія стягує до Білорусі й новітні види озброєння. Єнс Столтенберг наголосив, що все це відбувається на тлі навчань ядерних сил Росії усередині лютого 2022 року.

Зауважте Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс С-400

Росія продовжує нарощувати силу

Єнс Столтенберг підкреслив, що Росія продовжує нарощувати військову силу на кордонах з Україною. Зараз там перебувають понад 100 тисяч військових. Кількість військових у бойових частинах генсек НАТО оцінив у 30 тисяч осіб.

Протягом останніх днів ми бачили значний рух російських сил до Білорусі. Це найбільше розгортання російських сил там з часів Холодної війни, за участю, як очікується, бойових частин чисельністю 30 тисяч осіб, підрозділів спецназу, новітніх винищувачів, включно з Су-35, ракетних систем подвійного призначення "Іскандер" та комплексів ППО С-400,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО позитивно відреагував на рішення США перекинути додаткові сили до Росії та Білорусі. Водночас він закликав Росію до переговорів. Однак Столтенберг уточнив, що нерозширення НАТО Альянс обговорювати не буде.

Загроза вторгнення Росії до України: останні новини

На тлі російської загрози США вирішили збільшити кількість своїх військових у Європі, зокрема в Польщі, Румунії та Німеччині. У Кремлі це назвали "загрозою".

Через напруженість між Україною та Росією лідери іноземних держав проводять переговори. До України уже приїздили з офіційним візитом прем'єр-міністри Нідерландів, Польщі та Великої Британії. Також до Києва прилетів президент Туреччини.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц планують візити до Москви, щоб вести переговори з Путіним.

Росія перекинула зенітні ракетні комплекси С-400 з Далекого Сходу до Білорусі. Їх розмістили на полігонах під Брестом.

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