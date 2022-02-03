США відправлять свої війська для посилення оборони своїх союзників – Польщі, Румунії та Німеччини. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США

Війська не відправлятимуть до України

Джен Псакі розповіла, яким буде розподіл додаткових сил, які США відправляють до Європи:

1 000 військових кавалерійського полку з Німеччини відправлять до Румунії. Такі дії скоординували голова Пентагону та міністр оборони Румунії.

1 700 військовослужбовців зі США прибудуть до Польщі;

300 військових відправлять до Німеччини.

Крім цього, у Європі уже перебувають 8 500 військових США на позиціях підвищеної бойової готовності.

Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюють в Україні. Це Сполучені Штати, які дотримуються наших зобов’язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння наших партнерів у регіоні,

– наголосила Псакі.

Також речниця Білого дому підкреслила, що президент США Джо Байден застерігав очільника Кремля від ескалації та попереджав про те, що такі дії призведуть до корективи позиції сил у Європі.

США відправляє війська до Польщі: головне

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що США відправляють майже 2 000 військових.

Блащак привітав таке рішення та наголосив на тому, що це буде чітким сигналом для Росії.

Також польський урядовець наголосив на тому, що Польща проти агресії щодо України.

До теми пропонуємо випуск "На цю хвилину" про термінове засідання Радбезу ООН через загрозу Росії: дивіться відео