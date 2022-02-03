США отправят свои войска для усиления обороны своих союзников – Польши, Румынии и Германии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США
Войска не будут отправлять в Украину
Джен Псаки рассказала, каким будет распределение дополнительных сил, которые США отправляют в Европу:
- 1 000 военных кавалерийского полка из Германии отправят в Румынию. Такие действия скоординировали глава Пентагона и министр обороны Румынии.
- 1 700 военнослужащих из США прибудут в Польшу;
- 300 военных отправят в Германию.
Кроме этого, в Европе уже находятся 8 500 военных США на позициях повышенной боевой готовности.
Это не войска, которые пойдут в Украину. Они не воюют в Украине. Это Соединенные Штаты, которые придерживаются наших обязательств по статье 5 о поддержке и успокоению наших партнеров в регионе,
– подчеркнула Псаки.
Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что президент США Джо Байден предостерегал главу Кремля от эскалации и предупреждал о том, что такие действия приведут к коррективам позиции сил в Европе.
США отправляет войска в Польшу: главное
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США отправляют почти 2 000 военных.
- Блащак приветствовал такое решение и отметил, что это будет четким сигналом для России.
- Также польский чиновник отметил, что Польша против агрессии в отношении Украины.
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