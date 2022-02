Ердоган висловив сподівання, що зустрічі в українській столиці призведуть до позитивного результату. Турецький лідер наголосив: за останні роки країнам вдалося досягнути успіху у відносинах.

Мовиться про сфери торгівлі, туризму та оборонної промисловості.

Ердоган зауважив, що наразі метою є досягнути об'єму торгівлі на 10 мільярдів доларів. Це вдасться завдяки угоді про вільну торгівлю, яку підпишуть Україна та Туреччина.

Ми уважно слідкуємо за викликами, які постають перед Україною. Туреччина, як чорноморська країна, закликає всі сторони діяти стримано та вести діалог для підтримки миру у регіоні,

– наголосив Ердоган.

Угода про вільну торгівлю: головне

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписання угоди стане історичним рішенням. Для українського бізнесу відкриються нові можливості, а потенціал підприємств зросте.

Угода передбачає не лише торгівлю товарами, а й взаємні інвестиції.

В основі угоди – обнулення Туреччиною мит на понад 10 тисяч товарних позицій – 95% товарів. Також на 1348 позицій діятимуть тарифні квоти.

Ердоган прибув до Києва: дивіться відео

Допис Ердогана:

We are in Kyiv upon the invitation of President

@ZelenskyyUa

of Ukraine to attend the 10th meeting of the High-Level Strategic Council.