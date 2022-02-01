Про це розповів в ефірі 24 каналу експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. За його словами, одночасні візити не означають, що усіх хочуть об'єднати "під однією парасолькою".

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"З Туреччиною у нас свій порядок денний, вони готові нам допомагати, однак очевидно, що їхнє бачення світу може відрізнятися від Британського. Так само Нідерланди", – пояснив Сушко.

Він запевнив, що з кожною країною є спільні та дискусійні моменти. Україна очікує продуктивних дискусій з кожним із візитерів високого рівня.

Сам факт прибуття такої великої кількості світових лідерів за короткий термін – це знак, що Україна не одна у цій кризі. Олександр Сушко Експерт з міжнародних питань

Останні візити партнерів в Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого прибув до України. Він сказав, що "Північним потоком-2" Німеччина передала пістолет у руки Путіна.

Водночас прем'єр Британії Борис Джонсон летить у Київ з подарунком 88 мільйонів фунтів для України.

Володимир Зеленський 2 лютого проведе зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Також Київ відвідає президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Сушко про візити партнерів в Україну та загрозу з боку Росії: дивіться відео