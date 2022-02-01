Об этом рассказал в эфире 24 каналу эксперт по международным отношениям Александр Сушко. По его словам, одновременные визиты не означают, что всех хотят объединить "под одним зонтом".

К теме Дмитрий Кулеба анонсировал визит Эрдогана в Украину

"С Турцией у нас своя повестка дня, они готовы нам помогать, однако очевидно, что их видение мира может отличаться от Британского. Так же Нидерланды", – пояснил Сушко.

Он заверил, что с каждой страной есть общие и дискуссионные моменты. Украина ожидает продуктивных дискуссий с каждым визитером высокого уровня.

Сам факт прибытия такого большого количества мировых лидеров в короткие сроки – это знак, что Украина не одна в этом кризисе. Александр Сушко Эксперт по международным вопросам

Последние визиты партнеров в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля прибыл в Украину. Он сказал, что "Северным потоком-2" Германия передала пистолет в руки Путина.

В то же время, премьер Британии Борис Джонсон летит в Киев с подарком 88 миллионов фунтов для Украины.

Владимир Зеленский 2 февраля проведет встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Также Киев посетит президент Турции Реджеп Эрдоган.

Сушко о визитах партнеров в Украину и угрозе со стороны России: смотрите видео