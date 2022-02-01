Об этом сообщила пресс-служба британского правительства 1 февраля. В этот день премьер-министр страны Борис Джонсон посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Важная новость Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, – СМИ

Борис Джонсон прибудет в Украину: цель визита

1 февраля Борис Джонсон запланировал посещение Киева. В нашей столице британский премьер проведет переговоры с представителями властей Украины.

В частности, поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским о российской угрозе, которая, по убеждению британцев, постоянно растет.

Правительство Британии даст Украине деньги на поддержку энергонезависимости

Власти Великобритании сообщили, что выделят Украине 88 миллионов фунтов (более 3,3 миллиарда гривен).

  • Эти деньги предназначены для того, чтобы "уменьшить зависимость от российских энергоносителей".
  • А решение их дать британцы приняли, чтобы поддержать противостояние вредному и антидемократическому влиянию" в Украине россиян.

Право каждого украинца определять, у кого будет власть. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится к его разрушению,
– заявил премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон.

И призвал Кремль "отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития".

Напомним:

К слову, именно британское правительство говорило о планах России сменить власть в Украине на Мураева: смотрите видео