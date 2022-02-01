Об этом сообщила пресс-служба британского правительства 1 февраля. В этот день премьер-министр страны Борис Джонсон посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Важная новость Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, – СМИ

Борис Джонсон прибудет в Украину: цель визита

1 февраля Борис Джонсон запланировал посещение Киева. В нашей столице британский премьер проведет переговоры с представителями властей Украины.

В частности, поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским о российской угрозе, которая, по убеждению британцев, постоянно растет.

Правительство Британии даст Украине деньги на поддержку энергонезависимости

Власти Великобритании сообщили, что выделят Украине 88 миллионов фунтов (более 3,3 миллиарда гривен).

Эти деньги предназначены для того, чтобы "уменьшить зависимость от российских энергоносителей".

А решение их дать британцы приняли, чтобы поддержать противостояние вредному и антидемократическому влиянию" в Украине россиян.

Право каждого украинца определять, у кого будет власть. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится к его разрушению,

– заявил премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон.

И призвал Кремль "отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития".

Напомним: