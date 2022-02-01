Про це повідомила пресслужба британського уряду 1 лютого. Якраз цього дня прем'єр-міністр країни Борис Джонсон відвідає Київ та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Важлива новина Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною, – ЗМІ

Борис Джонсон прибуде в Україну: мета візиту

1 лютого Борис Джонсон запланував відвідини Києва. У нашій столиці британський прем'єр проведе переговори з представниками влади України.

Зокрема, поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським про російську загрозу, яка, за переконанням британців, постійно зростає.

Уряд Британії дасть Україні гроші на підтримку енергонезалежності

Влада Великої Британії повідомила, що виділить Україні 88 мільйонів фунтів (понад 3,3 мільярда гривень).

Ці гроші призначені для того, щоб "зменшити залежність від російських енергоносіїв".

А рішення їх дати британці прийняли, щоб "підтримати протистояння шкідливому та антидемократичному впливу" в Україні росіян.

Право кожного українця визначати, хто матиму владу. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне її зруйнувати,

– заявив прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон.

І закликав Кремль "відступити та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття".

Нагадаємо:

До слова, саме британський уряд говорив про плани Росії змінити владу в Україні на Мураєва: дивіться відео