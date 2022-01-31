Президент посетит Киев на фоне опасности со стороны России. Об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 31 января.

К теме Турция выполнит обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину, – Эрдоган

Украину посетит президент Турции

На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Политик также объяснил, что в настоящее время международная повестка дня Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля и Дмитрия Кулебы очень насыщенная. Глава МИД Украины заявил, что они работают с партнерами, чтобы сдержать Россию.

Кстати, еще 19 января турецкая сторона сообщила, что Реджеп Эрдоган может приехать в Киев 3 февраля. Ведь именно в этот день Украина и Турция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Говорилось также о том, что уже запланирована встреча между Эрдоганом и Зеленским. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин тогда рассказывал, что в Украину Эрдоган прибудет во главе большой делегации.

Спикер также уверял, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряжения в отношениях между Россией и Украиной.

Готовность Турции помочь в переговорах с Россией: коротко

Турция пригрозила России выполнить обязательства по НАТО в случае вторжения в Украину – смотрите видео