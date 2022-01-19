В Киеве уже запланирована встреча тет-а-тет Эрдогана и Зеленского. Кроме того, украинские и турецкие делегации подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам.

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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин рассказал, что в Украину Эрдоган прибудет во главе большой делегации.

Президент Эрдоган будет председательствовать на 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским,

– подчеркнул Калин.

Турция готова стать посредником

Спикер президента Эрдогана подчеркнул, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Тесный контакт с россиянами будет оставаться. Все потому, что турецкая сторона "хочет избежать" любых "военных действий с серьезными и необратимыми последствиями".

Калин подчеркнул, что визит Эрдогана в Киев для проведения стратегических переговоров должен состояться в ближайшие недели.

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