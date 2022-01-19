У Києві вже запланована зустріч тет-а-тет Ердогана та Зеленського. Окрім того, українські та турецькі делегації підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань.

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Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин розповів, що в Україну Ердоган прибуде на чолі великої делегації.

Президент Ердоган головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським,

– наголосив Калин.

Туреччина готова стати посередником

Речник президента Ердогана наголосив, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у стосунках між Росією і Україною.

Тісний контакт з росіянами залишатиметься. Усе тому, що турецька сторона "хоче уникнути будь-яких "військових дій з серйозними і незворотними наслідками".

Калин наголосив, що візит Ердогана до Києва для проведення стратегічних переговорів має відбутись в найближчі тижні.

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