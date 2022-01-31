Президент відвідає Київ на тлі загрози зі сторони Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 31 січня.
До теми Туреччина виконає зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну, – Ердоган
Україну відвідає президент Туреччини
На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини,
– заявив Дмитро Кулеба.
Політик також пояснив, що наразі міжнародний порядок денний Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля та його особистий дуже насичений. Очільник МЗС України заявив, що вони працюють з партнерами, щоб стримати Росію.
До речі, ще 19 січня турецька сторона повідомила, що Реджеп Ердоган може приїхати до Києва 3 лютого. Адже саме в цей день Україна та Туреччина відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Мовилось також про те, що вже запланована зустріч між Ердоганом та Зеленським. Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин тоді розповідав, що в Україну Ердоган прибуде на чолі великої делегації.
Речник також запевняв, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруги в стосунках між Росією і Україною.
Готовність Туреччини допомогти у перемовинах з Росією: коротко
- Реджеп Ердоган 19 січня заявив, що готовий взяти участь у врегулюванні ситуації на Донбасі. Президент Туреччини запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна провести зустріч в Анкарі.
- 20 січня глава держави повторив свою пропозицію. На думку турецького президента, Путін та Зеленський мають обговорити розбіжності в поглядах.
- Окрім того, Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. До пандемії перемовини відбувались у Мінську, згодом – у онлайні.
- Варто відзначити, Володимир Путін погодився відвідати Туреччину, проте за умови узгодження графіків та тоді, коли дозволятиме епідеміологічна ситуація з коронавірусом.
Туреччина пригрозила Росії виконати зобов'язання по НАТО у разі вторгнення в Україну – дивіться відео