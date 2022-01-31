Президент відвідає Київ на тлі загрози зі сторони Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 31 січня.

До теми Туреччина виконає зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну, – Ердоган

Україну відвідає президент Туреччини

На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини,

– заявив Дмитро Кулеба.

Політик також пояснив, що наразі міжнародний порядок денний Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля та його особистий дуже насичений. Очільник МЗС України заявив, що вони працюють з партнерами, щоб стримати Росію.

До речі, ще 19 січня турецька сторона повідомила, що Реджеп Ердоган може приїхати до Києва 3 лютого. Адже саме в цей день Україна та Туреччина відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Мовилось також про те, що вже запланована зустріч між Ердоганом та Зеленським. Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин тоді розповідав, що в Україну Ердоган прибуде на чолі великої делегації.

Речник також запевняв, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруги в стосунках між Росією і Україною.

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