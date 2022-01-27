Турецький лідер заявив, що його країна має чітку позицію щодо дій Росії. Мовиться про порушення територіальної цілісності України, зокрема, анексію Криму.

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Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно та стримано. Але Туреччина буде виконувати вимоги членства в НАТО,

– запевнив Ердоган.

Водночас політик не конкретизував, про які вимоги мовиться. Ердоган наголосив, що війна не може принести жодної користі ні сторонам, ні регіону.

Візит Ердогана в Україну

Турецький лідер збирається відвідати Україну у 2022 році. Точної дати наразі невідомо. Водночас ЗМІ припускають, що це може відбутися вже 3 лютого. Цього дня країни святкують 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Ердоган прибуде до Києва. Там у нього запланована зустріч тет-а-тет з президентом Володимиром Зеленським.

Речник президента Туреччини повідомив, що в українську столицю Ердоган прибуде на чолі великої делегації.

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