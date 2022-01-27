Цю інформацію підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Він пояснив, за яких умов можлива поїздка Володимира Путіна до Туреччини.

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У Путіна назвали умови для поїздки

Пєсков наголосив, що Путін прийняв запрошення Ердогана з вдячністю та обов'язково скористається ним. Але є кілька умов. Очільник Кремля поїде до Туреччини, коли дозволятиме епідеміологічна ситуація з коронавірусом COVID-19 та коли вдасться узгодити графіки політиків.

Зверніть увагу! Ердоган пропонував українському та російському президентам зустрітися у Туреччині. Втім, згода Путіна наразі стосується лише особистої поїздки.

Речник Путіна додав, що наразі "склалася пауза" у проведенні засідань міжправничої комісії та вищого органу двосторонніх відносин країн, очільниками якого є їхні лідери. Ердоган запевнив, що залюбки прийме ці заходи у Туреччині.

Ердоган кличе Зеленського та Путіна в Туреччину