Цю інформацію підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Він пояснив, за яких умов можлива поїздка Володимира Путіна до Туреччини.
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У Путіна назвали умови для поїздки
Пєсков наголосив, що Путін прийняв запрошення Ердогана з вдячністю та обов'язково скористається ним. Але є кілька умов. Очільник Кремля поїде до Туреччини, коли дозволятиме епідеміологічна ситуація з коронавірусом COVID-19 та коли вдасться узгодити графіки політиків.
Речник Путіна додав, що наразі "склалася пауза" у проведенні засідань міжправничої комісії та вищого органу двосторонніх відносин країн, очільниками якого є їхні лідери. Ердоган запевнив, що залюбки прийме ці заходи у Туреччині.
Ердоган кличе Зеленського та Путіна в Туреччину
- Напередодні Ердоган запросив Путіна і Зеленського на переговори у Туреччину. Президент вкотре наголосив, що готовий взяти участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.
- У Кремлі відреагували на заяву з традиційною зухвалістю. Там наголосили, що вітають зусилля усіх, хто "намагаються врегулювати ситуацію в Україні".
- Згодом політик повторно запросив колег з України та Росії. Він підкреслив, що "атмосфера війни засмучує Туреччину", а Зеленському та Путін варто обговорити розбіжності в поглядах.
- В українському МЗС запевнили, що вітають будь-яке посередництво у переговорах з очільником Кремля. "За великим рахунком нас влаштує будь-який формат", – наголосив Дмитро Кулеба.