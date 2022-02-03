За словами Курта Волкера, загроза російського вторгнення є реальною, однак Україна у такому випадку неминуче переможе. У випадку агресії на Росію чекають серйозні труднощі.

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У Росії тимчасова перевага

Курт Волкер переконаний, що у Росії є тимчасова перевага через кількість і якість військ. Однак у випадку агресії на Кремль чекають серйозні наслідки.

Зокрема проблемою для Росії, на думку Волкера, буде те, що після окупації Криму та початку війни на Донбасі українці наново викували свою національну ідентичність. Тому вони, а особливо молодь, готова захищати свою батьківщину.

Тому навіть військова перевага Росії не допоможе перемогти у війні з Україною, якщо Кремль наважиться на неї.

Росія справді може почати блискавичне вторгнення та зайняти помітну частину української території. Однак захоплення якоїсь території стане агонією для Росії, оскільки українці зможуть організуватися, щоб протистояти окупації їхньої батьківщини,

– наголосив Волкер.

Як приклад провальної окупації Волкер навів приклад з часів СРСР, коли диктатору Йосипу Сталіну не вдалося підкорити українців навіть за допомогою Голодомору. Тому Путіну не вдасться досягнути успіху.

Однак дипломат закликає Захід підтримати Україну вже сьогодні й не чекати російського вторгнення.

Коли українці врешті-решт переможуть – а вони переможуть, – вони згадають, хто ризикував, щоб підтримати їх, а хто залишився осторонь,

– заявив Волкер.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Загроза російського вторгнення: останні новини

На тлі російської загрози США вирішили збільшити кількість своїх військових у Європі, зокрема в Польщі, Румунії та Німеччині. У Кремлі це назвали "загрозою".

Через напруженість між Україною та Росією лідери іноземних держав проводять переговори. До України уже приїздили з офіційним візитом прем'єр-міністри Нідерландів, Польщі та Великої Британії. Також до Києва летить президент Туреччини.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц планують візити до Москви, щоб вести переговори з Путіним.

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