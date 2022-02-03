Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – традиційно поскаржився на США. Він заявив, що острахи Росії – небезпідставні.
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За словами Пєскова, дії Штатів начебто є "найкращим доказом того, що у нас, як у Росії, є небезпідставні причини для занепокоєння".
Водночас Володимир Путін знав, що США перекинуть в Європу додаткові війська США. Джо Байден розповів: він попереджав очільника Кремля про цей крок.
США відправляють війська у Європу
У 2022 році США додатково відправлять до Європи своїх військових. Речниця Білого дому Джен Псакі вже повідомила: до України вони не підуть.
Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюють в Україні. Це Сполучені Штати, які дотримуються наших зобов'язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння наших партнерів у регіоні,
– наголосила Псакі.
Зокрема, 1700 військових прибудуть до Польщі. А ще 300 – до Німеччини. Також 1 000 військових кавалерійського полку з Німеччини відправлять до Румунії.
Загалом на позиціях підвищеної бойової готовності у Європі перебувають 8500 військових США.
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