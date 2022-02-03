Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина – традиционно пожаловался на США. Он заявил, что страхи России – небезосновательны.

Заметьте У Байдена больше не будут называть вторжение России "неизбежным"

По словам Пескова, действия Штатов вроде бы являются "лучшим доказательством того, что у нас, как у России, есть небезосновательные причины для беспокойства".

В то же время Владимир Путин знал, что США перебросят в Европу дополнительные войска США. Джо Байден рассказал: он предупреждал главу Кремля об этом шаге.

Заметьте! Тем временем "обеспокоенная" Россия перебрасывает ближе к границам с Украиной технику Росгвардии. В частности, бронетранспортеры. Кроме того, к границам прибывают новые военные.

США отправляют войска в Европу

В 2022 году США дополнительно отправят в Европу своих военных. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже сообщила: в Украину они не пойдут.

Это не войска, которые пойдут в Украину. Они не воюют в Украине. Это Соединенные Штаты, которые придерживаются наших обязательств по статье 5 о поддержке и успокоении наших партнеров в регионе,

– подчеркнула Псаки.

В частности, 1700 военных прибудут в Польшу. А еще 300-в Германию. Также 1 000 военных кавалерийского полка из Германии отправят в Румынию.

Всего на позициях повышенной боевой готовности в Европе находятся 8500 военных США.

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