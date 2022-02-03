По словам Курта Волкера, угроза российского вторжения реальна, однако Украина в таком случае неизбежно одержит победу. В случае агрессии Россию ждут серьезные трудности.
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У России временное преимущество
Курт Волкер убежден, что у России есть временное преимущество из-за количества и качества войск. Однако в случае агрессии на Кремль ждут серьезные последствия.
В частности проблемой для России, по мнению Волкера, будет то, что после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе украинцы заново выковали свою национальную идентичность. Поэтому они, а особенно молодежь, готовы защищать свою Родину.
Поэтому даже военное превосходство России не поможет одержать победу в войне с Украиной, если Кремль решится на нее.
Россия действительно может начать молниеносное вторжение и занять заметную часть украинской территории. Однако захват какой-то территории станет агонией для России, поскольку украинцы смогут организоваться, чтобы противостоять оккупации их родины,
– подчеркнул Волкер.
В качестве примера провальной оккупации Волкер привел пример со времен СССР, когда диктатору Иосифу Сталину не удалось покорить украинцев даже с помощью Голодомора. Поэтому Путину не удастся добиться успеха.
Однако дипломат призывает Запад поддержать Украину уже сегодня и не ждать российского вторжения.
Когда украинцы в конце концов победят – а они победят, – они вспомнят, кто рисковал, чтобы поддержать их, а кто остался в стороне,
– заявил Волкер.
Угроза российского вторжения: последние новости
- На фоне российской угрозы США решили увеличить количество своих военных в Европе, в частности в Польше, Румынии и Германии. В Кремле это назвали "угрозой".
- Из-за напряженности между Украиной и Россией лидеры иностранных государств проводят переговоры. В Украину уже приезжали с официальным визитом премьер-министры Нидерландов, Польши и Великобритании. Также в Киев летит президент Турции.
- В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц планируют визиты в Москву, чтобы вести переговоры с Путиным.
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