Так говорил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Это произошло 3 февраля во время слушаний в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США.
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Эскалация вокруг Украины может стать самым большим кризисом со времен Второй мировой
Эскалация конфликта вокруг Украины может обернуться самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. В этом убежден глава МИД Польши Збигнев Рау.
"Любая эскалация принесет не только огромные человеческие страдания, но и будет иметь глубокие политические, стратегические, экономические и военные последствия", – сказал он. И подчеркнул:
Ситуация может быстро выйти из-под контроля – и втянуть Европу в огромный многомерный кризис безопасности в масштабах, которых не было со времен Второй мировой войны.
Есть угроза разрушения мирового порядка
Отметим, глава польской дипломатии большую часть выступления на открытии слушаний по поводу польского председательства в ОБСЕ посвятил именно вопросам Украины и созданному Россией кризису.
Рау, в частности, заметил: если мир допустит новое вооруженное нападение России, "это может привести к разрушению международного порядка", основанного на правах взаимоуважения и понимания.
Этот порядок могут уничтожить и заменить другим – основанным на совсем ином праве, праве сильнейшего,
– предостерег Рау.
А тем временем:
- Турция не захотела в угоду России замораживать продажу оружия Украине.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный оценил угрозу нового нападения России на Украину.
- А Госдеп США подтвердил, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину.
Актуальное видео – о "не неизбежном российском вторжении"