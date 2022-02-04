Ситуация скорее напоминает психологическое давление. Так считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

В этом же эфире В СНБО и ВСУ объяснили, почему военное освобождение Крыма и Донбасса пока невозможно

Военной угрозы нет, – Залужный об агрессии России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что угрожающая ситуация у украинских границ, созданная Россией, скорее напоминает психологическое давление. При этом он:

Отметил, что "на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, которые продолжают туда прибывать".

И добавил, что "это касается и территорий временно оккупированного Крыма". Все э то беспокоит, но не означает немедленного нападения России.

Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство, если у его границ находятся группировки,

– сказал Залужный.

Но и подчеркнул: если посмотреть с военной точки зрения, то на сегодняшний день военной угрозы нет.

Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться и паниковать, а нужно верить ВСУ и официальной информации,

– подытожил главнокомандующий.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор врагу

В этом же эфире Валерий Залужный подчеркнул, что в Украине достаточно военных запасов, оперативных и стратегических.

Этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции. Мы очень большой комплекс мер провели и проводим. Мы готовим и соответствующие группировки, чтобы могли дать отпор, и проводим мероприятия по планированию и практическим тренировкам,

– отметил Залужный.

И добавил, что мер власти и военные приняли достаточно.

При этом главнокомандующий ВСУ считает, что не стоит афишировать всю работу по подготовке отпора вторжению России. По меньшей мере, чтобы людей не беспокоить и не провоцировать панику.

А пока в ВСУ успокаивают: