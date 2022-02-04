Ситуация скорее напоминает психологическое давление. Так считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
В этом же эфире В СНБО и ВСУ объяснили, почему военное освобождение Крыма и Донбасса пока невозможно
Военной угрозы нет, – Залужный об агрессии России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что угрожающая ситуация у украинских границ, созданная Россией, скорее напоминает психологическое давление. При этом он:
- Отметил, что "на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, которые продолжают туда прибывать".
- И добавил, что "это касается и территорий временно оккупированного Крыма". Все это беспокоит, но не означает немедленного нападения России.
Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство, если у его границ находятся группировки,
– сказал Залужный.
Но и подчеркнул: если посмотреть с военной точки зрения, то на сегодняшний день военной угрозы нет.
Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться и паниковать, а нужно верить ВСУ и официальной информации,
– подытожил главнокомандующий.
Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор врагу
В этом же эфире Валерий Залужный подчеркнул, что в Украине достаточно военных запасов, оперативных и стратегических.
Этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции. Мы очень большой комплекс мер провели и проводим. Мы готовим и соответствующие группировки, чтобы могли дать отпор, и проводим мероприятия по планированию и практическим тренировкам,
– отметил Залужный.
И добавил, что мер власти и военные приняли достаточно.
При этом главнокомандующий ВСУ считает, что не стоит афишировать всю работу по подготовке отпора вторжению России. По меньшей мере, чтобы людей не беспокоить и не провоцировать панику.
А пока в ВСУ успокаивают:
- Госдеп США подтвердил, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину.
- Также США начали перекидывать дополнительные войска в Европу.
- В России же традиционно опровергают любые в ее сторону направленные упреки.
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