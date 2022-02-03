В Польшу и Германию должны перебросить около 2 тысяч воинов США. Из них около 1700 вошли в состав пехотной бригады 82 воздушно-десантной дивизии, которая поедет в Польшу.

Куда еще отправятся солдаты США

Остальные 300 человек входят в состав 18 воздушно-десантного корпуса и отправляются в Германию в штаб. В Пентагоне его назвали "штабом объединенной оперативной группы".



США перебрасывают военных в Европу / Фото (twitter.com/halbritz)

Еще тысяча американских военнослужащих, следующих в Румынию, входят в состав 2 кавалерийского полка, который базируется в Вилсеке, Германия.



США перебрасывают военных в Европу / Фото (twitter.com/halbritz)



США перебрасывают военных в Польшу и Германию / Фото (twitter.com/halbritz)

Войска США в Европе

США решили перебросить в Восточную Европу дополнительные войска. Глава Белого дома Джо Байден объяснил это. По его словам, для президента России здесь сюрпризов нет. Его предупредили, что пока Россия будет вести себя агрессивно, американцы будут поддерживать союзников.

Вашингтон хотел также разместить дополнительные войска в Венгрии. Но в стране на это не согласились.

В США также заявляли, что пока не имеют никаких планов по переброске в Украину своих военных. В случае вторжения России заокеанские партнеры планируют ответить ей прежде всего ударами по экономике.

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