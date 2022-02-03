Відтак до Польщі та Німеччини мають перекинути близько 2 тисяч воїнів США. З них близько 1700 увійшли до складу піхотної бригади 82 повітряно-десантної дивізії, що поїде до Польщі.

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Куди ще відправляться солдати США

Решта 300 осіб входять до складу 18 повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб. У Пентагоні його назвали "штабом об'єднаної оперативної групи".



США перекидають військових до Європи / Фото (twitter.com/halbritz)

Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу 2 кавалерійського полку, який базується у Вільсеку, Німеччина.



Воїни США відправляються у Європу / Фото (twitter.com/halbritz)



США перекидають військових до Польщі та Німеччини / Фото (twitter.com/halbritz)

Війська США у Європі

США вирішили перекинути до Східної Європи додаткові війська. Глава Білого дому Джо Байден пояснював це тим, що для президента Росії тут сюрпризів нема. Його попередили, що поки Росія поводитиметься агресивно, американці будуть підтримувати союзників.

Вашингтон хотів також розмістити додаткові війська в Угорщині. Але у країні на це не погодились.

У США також заявляли, що наразі не мають жодних планів щодо перекидання в Україну своїх військових. У разі вторгнення Росії заокеанські партнери планують відповісти їй передовсім ударами по економіці.

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