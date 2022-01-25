Про відсутність планів щодо перекидання військових до України на своєму брифінгу оголосив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. Разом з тим він повідомив про низку інціатив Штатів.

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Війська в Україну не вводитимуть

Джон Кірбі розповів, що США не будуть вводити свої війська в Україну в разі вторгнення Росії. Поки що в Сполучених Штатах прозглядають лише варіант відповіді Росії за допомогою санкцій.

У нас немає планів щодо введення американських військ в Україну для стримування Росії. Якщо Путін вторгнеться, він зіткнеться в основному з економічними наслідками,

– розповів речник Пентагону.

Війська США будуть у Європі

Разом з відмовою від введення військ в Україну Сполучені Штати готуються перекинути своїх військових у Європу – у країни-партнери по НАТО.

Відтак Пентагон привів у стан підвищеної готовності військо чисельністю у 8,5 тисячі. Втім, остаточно рішення про перекидання військових поки немає.

Втім, американські ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість перекинути декілька тисяч американських військових у Східну Європу. Крім того, Вашингтон нібито думає про розміщення авіації та кораблів.

Мовилось про 1 – 5 тисяч військових із можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро. Рішення Байден буцімто має ухвалити вже цього тижня.

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