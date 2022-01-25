В ефірі проєкту Олексій Резніков запевнив, що абсолютно чесно не вірить, що в тактиці Кремля є потреба завдавати удару бомбами чи ракетами по Україні.
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Путін хоче, щоб його зустрічали з квітами
За словами міністра оборони, навіть якщо Кремль вирішить продовжувати експансію, бомбардування не буде. Мовляв, Володимир Путін вірить у те, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами.
Він мріє бути "збирачем земель Російської Імперії". Мріє відновити Російську Імперію, включно з Польщею, як сьогодні сказав президент Квасневський (Александер Квасневський, президент Польщі в 1995 – 2005 роках – 24 канал). І зі Словаччиною, Угорщиною, Чехією та навіть країнами Балтії,
– переконаний Олексій Резніков.
Тому він переконаний, що для Путіна немає жодного сенсу бомбардувати ці території, адже він мріє побачити перед собою квіти на вулицях.
Можливе вторгнення Росії: останні новини
- Як не дивно, в останні дні найбільше панікувати через можливий напад Росії почали ті, хто мав би бути з Україною до останнього – її міжнародні партнери.
- Так, вже ціла низка західних країн планують евакуацію своїх дипломатів, їхніх сімей чи навіть усіх своїх громадян з України. Все через загрозу нового ймовірного вторгнення Росії.
- За останніми даними, Росія зібрала біля українських кордонів до 120 тисяч військових. Водночас розвідка США намагається дізнатися, чи Росія бува не перекинула до кордону України ще й ядерну зброю.
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