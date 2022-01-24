Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив ексдепутат Держдуми Росії та опозиціонер Дмитро Гудков. Теперішні дії очільника Кремля є просто додатковою спробою ескалації.

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"Триває, очевидно, якийсь торг. Можливо, з приводу санкцій, можливо, щодо "Північного потоку-2". Мені сказати важко", – зазначив ексдепутат Держдуми.

Гудков також заявив, що не вірить у перспективу війни. Усе через те, що Путіну не потрібні додаткові санкції Заходу проти Росії, адже він й так уже усього досягнув.

Я, звісно, нічого не виключаю, але, на мій погляд, того, чого Путін хотів, він добився,

– заявив опозиціонер.

Водночас представник українського президента у Конституційному Суді Федір Веніславський не погодився з таким твердженням Гудкова. На його думку, Путін хоче увійти в історію тим, що відновить Радянський Союз.

"Наразі без України відновити Радянський Союз буде точно неможливо. Але тут зворотний ефект – чим більше Путін підвищує ставки, тим більше згуртовуються українці", – наголосив Веніславський.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Війська Росії біля кордону України: останні новини

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі біля кордону України перебуває приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Збройні сили України збільшили на 11 тисяч осіб. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, українська армія цілком готова виконувати завдання та давати відсіч ворогу.

Командувач ООС Олександр Павлюк припустив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Саме тоді закінчуються Олімпійські ігри та завершуються спільні навчання Росії та Білорусі.

Водночас на думку Олексія Данілова, Росія не піде у наступ на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.

На тлі можливої ескалації іноземні посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів. Першими про це заговорили у США.

У випадку розширення масштабів агресії проти України щодо Росії запроваджуватимуть санкції. Це відбуватиметься фактично одразу та вплине на російську економіку.

Речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів з України: дивіться відео