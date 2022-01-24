Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив ексдепутат Держдуми Росії та опозиціонер Дмитро Гудков. Теперішні дії очільника Кремля є просто додатковою спробою ескалації.
До теми Це фізично зробити неможливо, – Данілов заперечив напад Росії найближчим часом
"Триває, очевидно, якийсь торг. Можливо, з приводу санкцій, можливо, щодо "Північного потоку-2". Мені сказати важко", – зазначив ексдепутат Держдуми.
Гудков також заявив, що не вірить у перспективу війни. Усе через те, що Путіну не потрібні додаткові санкції Заходу проти Росії, адже він й так уже усього досягнув.
Я, звісно, нічого не виключаю, але, на мій погляд, того, чого Путін хотів, він добився,
– заявив опозиціонер.
Водночас представник українського президента у Конституційному Суді Федір Веніславський не погодився з таким твердженням Гудкова. На його думку, Путін хоче увійти в історію тим, що відновить Радянський Союз.
"Наразі без України відновити Радянський Союз буде точно неможливо. Але тут зворотний ефект – чим більше Путін підвищує ставки, тим більше згуртовуються українці", – наголосив Веніславський.
Війська Росії біля кордону України: останні новини
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі біля кордону України перебуває приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.
- Збройні сили України збільшили на 11 тисяч осіб. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, українська армія цілком готова виконувати завдання та давати відсіч ворогу.
- Командувач ООС Олександр Павлюк припустив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Саме тоді закінчуються Олімпійські ігри та завершуються спільні навчання Росії та Білорусі.
- Водночас на думку Олексія Данілова, Росія не піде у наступ на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.
- На тлі можливої ескалації іноземні посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів. Першими про це заговорили у США.
- У випадку розширення масштабів агресії проти України щодо Росії запроваджуватимуть санкції. Це відбуватиметься фактично одразу та вплине на російську економіку.
Речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів з України: дивіться відео