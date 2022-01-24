Серед них 10 тисяч – сили територіальної оборони, 1 тисяча – сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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Сили тероборони формують

Цих 10 тисяч, які будуть військовослужбовцями ЗСУ, формують. Водночас Командування сил тероборони вже сформовано. Буде 4 регіональних управління: Схід, Захід, Південь та Північ.

Крім того, сформували у режимі мирного часу відповідну кількість батальйонів. Також буде ще 25 бригад. Резніков зазначив, що у прикордонних областях сили тероборони сформували на 70%.

Добровольці в маленьких селищах

За словами Резнікова, добровольчі формування розгортатимуть в маленьких селах та селищах за поданням командувача сил територіальної оборони. Для цього має бути рішення головнокомандувача ЗСУ та, власне, необхідність.

До формувань входитимуть місцеві, які мають мисливську зброю. Вони охоронятимуть критичні об'єкти інфраструктури.

Міністр додав, що з органами місцевої влади ведуть роботу для розгортання сил тероборони у режимі особливого періоду. Зокрема, працюють над підготовкою приміщень для розміщення, зберігання зброї та техніки.

Зверніть увагу! З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", який передбачає формування Сил територіальної оборони. Командувачем призначили бригадного генерала Юрія Галушкіна. Вже з 15 січня підрозділи територіальної оборони отримали зброю. Спочатку – у прикордонних областях, до лютого отримають всі.

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