Згідно з документом, національний спротив – складова частина комплексної оборони держави. До стримування і відсічі агресії максимально залучатимуть громадян України.
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Закон про національний спротив: основні положення
Загальне керівництво національним спротивом здійснює президент України. Складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.
У рамках територіальної оборони дозволили створити добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть використовувати власну мисливську зброю.
Згідно з законом 1 січня розпочинається:
- формування в Україні національного спротиву;сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави;
- визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву;
- встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору;
- унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву;
- визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ та осіб, які виконують завдання руху опору.
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Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ
Зазначимо, що 1 січня президент Володимир Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Цю посаду обійняв генерал Юрій Галушкін. Він нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.