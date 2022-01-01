Согласно документу, национальное сопротивление – составная часть комплексной обороны государства. К сдерживанию и отпору агрессии максимально будут привлекать граждан Украины.
Ранее Национальное сопротивление во время войны: Рада приняла изменения в законодательство
Закон о национальном сопротивлении: основные положения
Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины. Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.
В рамках территориальной обороны позволили создать добровольческие формирования территориальных общин. Они могут использовать собственное охотничье оружие.
Согласно закону 1 января начинается:
- формирование в Украине национального сопротивления;,
- содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
- определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;
- нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- определение основ финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечение социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и лиц, выполняющих задачи движения сопротивления.
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Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ
Отметим, что 1 января президент Владимир Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Эту должность занял генерал Юрий Галушкин. Он награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.