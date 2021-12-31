Министр обороны Украины сообщил, что подобные программы являются важным вкладом наших международных партнеров в профессиональное развитие наших служащих на всех уровнях управления.
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Наш основной потенциал – это люди, которые управляют техникой, планируют операции, анализируют ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных вузах и учебных заведениях за границей и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине,
– отметил он.
В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в:
- Британии;
- США;
- Турции;
- Германии;
- Эстонии;
- Италии;
- Латвии;
- Литве;
- Австрии;
- Польши;
- Словении;
- Румынии;
- Словакии.
Алексей Резников также добавил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.
В частности речь идет о концепции военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск (сил) профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.