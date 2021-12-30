Соответствующий указ президент подписал 30 декабря. Текст документа обнародовали на сайте главы государства.

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Какая должна быть минимальная зарплата украинских военных

В указе говорится, что правительство должно обеспечить соответствующую минимальную зарплату военным с 2023 года. Речь идет о размере вдвое больше, чем минимальная зарплата в Украине, установленная законом на 1 января календарного года.

Есть исключения: нововведение не коснется военнослужащих-срочников. Президент также поручил чиновникам изучить опыт ведущих стран, чтобы усовершенствовать обеспечение военных.

Обратите внимание! Указ вступает в силу с момента его опубликования.

СНБО поручит комиссии проверить поставки в украинскую армию

Отметим, что во время заседания 30 декабря СНБО принял решение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна изучить вопросы поставок продуктов и вооружения в украинскую армию. Речь идет о периоде с 2017 года.

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О том, как нужно реформировать украинскую наградную систему, смотрите в блоге VETERANO: