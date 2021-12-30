Для проверки создадут межведомственную группу. Об этом Алексей Данилов заявил во время брифинга.
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Проверка охватит последние 5 лет
Алексей Данилов заявил, что проверка, которую должен провести Кабмин, охватит период последних 5 лет, то есть с 2017 по 2021 годы. Соответственно, правительство должно проверить все поставки ВСУ за этот промежуток.
Было поручение Кабинету министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания до нашего войска в период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года. То есть за все пять лет, что были поставки в нашу армию, комиссия должна выяснить все эти вопросы,
– заявил Данилов.
Другие заявления Данилова на брифинге
- На заседании 30 декабря 2021 года СНБО ввел санкции против 24 компаний и 6 человек, которые причастны к строительству моста через Керченский пролив. Также под ограничения попали 70 человек, которые работают на оккупационные администрации в Крыму.
- Алексей Данилов заявил, что благодаря санкциям против контрабандистов Украина получила в свой бюджет 71 миллиард гривен.
- Секретарь СНБО предупредил украинцев о новом штамме коронавируса Омикрон. По его словам, этот штамм может распространиться в нашей стране в феврале 2022 года.
- Первое заседание СНБО, на котором создадут реестр олигархов и внесут туда первых лиц, по словам Данилова, может состояться уже в конце мая 2022 года.
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