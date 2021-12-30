Для проверки создадут межведомственную группу. Об этом Алексей Данилов заявил во время брифинга.

Интересно Голосов будет более чем достаточно, – Данилов назвал условие введения санкций против Порошенко

Проверка охватит последние 5 лет

Алексей Данилов заявил, что проверка, которую должен провести Кабмин, охватит период последних 5 лет, то есть с 2017 по 2021 годы. Соответственно, правительство должно проверить все поставки ВСУ за этот промежуток.

Было поручение Кабинету министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания до нашего войска в период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года. То есть за все пять лет, что были поставки в нашу армию, комиссия должна выяснить все эти вопросы,

– заявил Данилов.

Другие заявления Данилова на брифинге

К теме предлагаем брифинг Алексея Данилова: смотрите видео